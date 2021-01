MASSA D’ALBE – Il battipista prelevato dall’elicottero Ericsson S-64 dalla stazione sciistica di Ovindoli, (L’Aquila) per essere trasportato sul luogo delle ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino, è precipitato lungo il tragitto perché sganciato dal velivolo. A causa di una turbolenza, il gancio era andato in autorotazione.

L’operazione, già di per sé molto complessa, aveva richiesto una preparazione lunga tutta la giornata e quando, intorno alle 17, sembrava essersi concretizzata, dopo pochi minuti dal decollo dell’elicottero da Ovindoli lo spalaneve è precipitato al suolo, distruggendosi.

Fortunatamente l’incidente non ha provocato ulteriori conseguenze né a terra né all’elicottero in volo. L’elicottero era decollato da Ciampino. Lo scopo dell’operazione era quello di utilizzare il battipista per abbassare il manto nevoso che in alcuni punti della valanga raggiunge i 10 metri rendendo difficili le operazioni di ricerca.

Il potente veicolo (500 cavalli) è stato messo a disposizione dagli Impianti Monte Magnola di Ovindoli dopo che la Protezione Civile ne aveva fatto richiesta.

Le operazioni per le ricerche dei quattro escursionisti avezzanesi dispersi da domenica scorsa – Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni, di 26 anni; Gianmauro Frabotta, 33 anni; Tonino Durante, 60 anni – sono andate avanti per tutto il giorno.

