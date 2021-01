DISPERSI SUL VELINO, UNITA’ CINOFILE IN ARRIVO DA AOSTA

AOSTA – Due unità cinofile del Soccorso alpino valdostano sono partite per l’Abruzzo dove le squadre di soccorso sono impegnate per la ricerca di quattro scialpinisti, probabilmente coinvolti dal distacco di una valanga. L’incidente si è verificato nella Valle Majelama (L’Aquila), sul massiccio del Velino. “Le operazioni – spiega il Soccorso alpino valdostano – sono difficili a causa delle condizioni meteo avverse che non permettono l’impiego degli elicotteri. Inoltre, aumentano le difficoltà le numerose valanghe cadute nella zona e la mancanza di elementi utili ad una localizzazione precisa”.

