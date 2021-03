DISPERSI VALANGHE, CARABINIERI E CAI SUL GRAN SASSO PER ESERCITAZIONE SU DUSPOSITIVO ARVA

L’AQUILA – Nella mattinata dell’11 marzo scorso a Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso d’Italia, ha avuto luogo, con la partecipazione del colonnello Nazareno Santantonio, Comandante Provinciale dei Carabinieri e di Rubino De Paolis, Istruttore Nazionale Cai di Alpinismo e Scialpinismo, un’esercitazione congiunta tra il personale specializzato quale “sciatore e soccorritore” dei Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila e quello della Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano, finalizzata all’acquisizione, da parte dei Carabinieri, di maggiori competenze tecnico-operative attraverso l’utilizzo del dispositivo Artva (Apparecchio per Ricerca di Travolti da Valanga).

L’addestramento pratico, che rientra in un protocollo d’intesa tra il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ed il Club alpino italiano, era stato preceduto da una fase teorica, svoltasi lo scorso 13 febbraio, sulle specifiche attività di ricerca con Artva presso la sede del Cai L’Aquila, a cura di Rubino De Paolis, direttore della Scuola “Nestore Nanni” e della dottoressa Valeria De Paolis, per gli aspetti sanitari di emergenza relativi al soccorso delle vittime di valanghe.

Il Servizio valanghe italiano del Club alpino nazionale ha affidato alla Sezione Cai dell’Aquila un campo fisso di addestramento all’uso dell’Artva che, in data 18 dicembre 2020, è stato reso operativo per le esigenze dell’intero centro sud. Il Campo Artva, che è possibile prenotare sul sitowww.cailaquila.it, permette agli addetti ai lavori di poter migliorare la conoscenza di un dispositivo così importante per la sicurezza in ambiente innevato. Da considerare che analoga area addestrativa è presente solo al Passo San Pellegrino, località delle Dolomiti.

L’importante esercitazione, strutturata in due fasi, teorica e pratica, consentirà ai militari dell’Arma, impiegati in tutti i comprensori sciistici della Provincia (circa 25 unità), di intervenire nell’immediatezza, qualora la circostanza lo consenta, con l’utilizzo di idonea strumentazione tecnica in loro dotazione nel “Kit di soccorso per valanga”.Ciò permetterà di elevare gli standard di sicurezza sulle piste da sci della Provincia, come anche di accelerare le operazioni di soccorso e ricerca a tutela di tutti gli sciatori nel malaugurato caso di distacco di valanghe nelle vicinanze delle piste da sci.

La realizzazione dell’iniziativa, finalizzata anche a favorire lo sviluppo di sinergie tra operatori del settore, è stata resa possibile grazie all’intesa tra il comandante provinciale dei carabinieri, Col. Nazareno Santantonio, e il presidente della Sezione Cai dell’Aquila, Vincenzo Brancadoro.

“I recenti accadimenti, tra cui la ricerca di persone disperse in località Monte Velino, hanno fatto emergere la necessità di promuovere ogni sinergia interistituzionale per ottimizzare gli interventi di soccorso in ambiente montano, diffondere la cultura della sicurezza e promuovere un approccio consapevole alla montagna, con particolare riferimento ai rischi derivanti da eventi valanghivi. Altre analoghe esercitazioni saranno programmate in futuro sulle montagne della provincia aquilana”, si legge in una nota degli organizzatori.

Si consiglia ai frequentatori delle aree montane, prima di intraprendere qualsiasi tipo di escursione, di consultare preventivamente i bollettini Meteomont dell’Arma dei Carabinieri (sull’App gratuita per Android / Ios o sul nuovo sito www.meteomont.carabinieri.it), come anche l’analogo servizio Meteomont dell’Esercito (www.meteomont.org)

