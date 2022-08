DISPERSIONE IDRICA: D’ERAMO, “GRAZIE A LEGA 48 MILIONI AD ABRUZZO”

L’AQUILA – “Grazie al duro e proficuo lavoro politico della Lega in campo nazionale e a livello regionale, questa ultima con una importante progettualità, all’Abruzzo sono stati assegnati circa 48 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): sono cinque i progetti coordinati dall’Ente regionale servizio idrico integrato (Ersi) che vedranno la luce per ridurre le perdite di acqua potabile anche attraverso interventi innovativi per l’efficientamento delle reti degli acquedotti. Una buonissima notizia in un momento in cui, complice la siccità anche in Abruzzo, ricco di acqua, ci sono stati problemi di approvvigionamento idrico”.

Lo annuncia il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, il deputato Luigi D’Eramo, che ringrazia i vertici nazionali, i parlamentari del Carroccio e il vice presidente della Giunta regionale con delega al ciclo idrico integrato, Emanuele Imprudente, “per la puntale gestione del settore il cui servizio è stato migliorato e migliorerà ancora con lo stanziamento dei fondi Pnrr”.

“L’azione politica congiunta della Lega proseguirà per arrivare al finanziamento del progetto sulla Gran Sasso Acque, società pubblica del ciclo idrico integrato dell’Aquila, ammesso ma non finanziato – conclude D’Eramo.