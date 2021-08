DISPERSIONE IDRICA: ERSI REPLICA A PETTINARI E PAOLUCCI, “ECCO TUTTI GLI INVESTIMENTI”

L’AQUILA – L’Ersi, l’ente regionale per il servizio idrico regionale respinge le accuse, relative alla dispersione idrica, arrivate con le note, pubblicate da Abruzzoweb, del capogruppo del Partito democratico Silvio Paolucci, e dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Domenico Pettinari.

LA NOTA COMPLETA

L’Ersi ritiene opportuno chiarire, a beneficio di tutti i lettori, le effettive programmazioni di interventi per il Servizio Idrico Integrato predisposte negli anni – ossia dal 2017 ad oggi – sulla scorta dei dati forniti dai 6 gestori del SII presenti in Regione Abruzzo, revisionati e/o integrati dallo scrivente Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR).

Preliminarmente ritiene indispensabile precisare che l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) è l’Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge E.R.S.I. – Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato regionale n. 9 del 12 aprile 2011. L’Ente è subentrato ai sei Enti d’Ambito istituiti con LR2/1997 a seguito della individuazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR). L’ERSI è l’Ente di Governo dell’Ambito del Servizio Idrico Integrato di cui alla parte III del dlgs 152/2006.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. L’Ente di Governo dell’Ambito, al quale è stato trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali in materia di gestione delle risorse idriche, si occupa tra l’altro della regolazione tariffaria, della programmazione delle infrastrutture idriche, dell’’organizzazione, dell’affidamento e del controllo della gestione del servizio idrico integrato.

Il servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) è oggi gestito da sei Società̀ pubbliche di gestione partecipate dagli Enti locali – GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, RUZZO SpA, ACA SpA e SASI SpA -, a seguito dell’affidamento, da parte degli ex 6 Enti d’Ambito, della gestione del servizio pubblico secondo il modello dell’in house providing. L’Ente esercita sui gestori l’attività di controllo analogo di cui al dlgs 175/2016.

L’ERSI in qualità di Ente di programmazione provvede a identificare sulla scorta dei dati forniti dai Soggetti Gestori il fabbisogno di investimenti sulle infrastrutture idriche al fine di garantire la qualità del Servizio fornito agli utenti e la tutela dell’ambiente.

Il Programma degli Interventi – PdI, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, è parte integrante del processo di regolazione del SII e viene verificato ed aggiornato in occasione dei procedimenti inerenti la regolazione tariffaria secondo i metodi deliberati con cadenza biennale dall’ARERA.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è l’Autorità di regolazione nazionale nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Fatta questa doverosa premessa in merito al primo articolo di seguito si elencano i principali atti di programmazione posti in essere dall’ERSI.

Pianificazione degli interventi per il periodo 2020-23 (Terzo periodo regolatorio MTI-3 ARERA): I Piani di Interventi relativi ai 6 (sei) gestori del SII, sono sati approvati con le Deliberazioni del Consiglio Direttivo di ERSI nn. 6, 7, 8, 9 del 25 maggio 2021 e nn. 12 e 13 del 14 luglio 2021 aventi ad oggetto: ARERA 580/2019/R/idr – Applicazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e sono pubblicati sul sito istituzionale di ERSI.

Le dette ultime programmazioni aggiornano e sostituiscono quelle precedentemente approvate da ERSI e dagli ex Enti d’Ambito relative al primo periodo (2012-2016) e secondo periodo regolatorio (2016-2020).

Si fa presente che l’Ente di Governo dell’ATUR Abruzzo è fra quelli – in Italia – che hanno approvato i propri Piani di interventi sin dal 2012 con il primo metodo tariffario – MTI-1 – in piena coerenza con le nuove e sopravvenute disposizioni di ARERA (allora AEEGSI).

“Piano acquedotti” – ARERA – commi 516 e seguenti dell’art. 1 della legge 205/2017 – istanza di ϐinanziamento del 2018 e aggiornamento del 2020 (su richiesta di ARERA – programmazione 2020-2029) – ultimo importo totale € 395.682.102,00 per tutti i gestori abruzzesi; gli interventi riguardano esclusivamente il settore idrico e vanno dai servizi di ingegneria delle reti alla ricerca perdite, dalla riparazione e/o sostituzione di tratti di reti distributrici ammalorate ad interventi strutturali sulle tubazioni adduttrici, sui serbatoi, sulle apparecchiature idrauliche ecc.

Regione e Autorità distrettuale di Bacino (Centrale e Meridionale) per conto del MIT – opere settore idrico – richiesta finanziamenti per un totale di poco superiore ad € 90.000.000,00 (€ 93.336.545,40) di cui € 3.631.545,40 per progettazioni.

“Fabbisogni” – Regione e MATTM (oggi MiTE Ministero della Transizione Ecologica) – ricognizione del fabbisogno ϐinanziario per investimenti nel Servizio Idrico Integrato nel periodo 2021-2027 – aggiornamento degli elenchi già precedentemente inoltrati da ex Enti d’Ambito ed ERSI – interventi nei settori idrico, fognario e depurativo – importo totale richiesto € 555.473.395,57 per tutti i gestori abruzzesi.

PNRR (ex Piano dei fabbisogni 2021-2027) – Regione e Ministero per la Transizione Ecologica – settori fognario e depurativo – richiesta ϐinanziamenti per un totale di € 124.866.293,57.

PNRR (ex Piano dei fabbisogni 2021-2027) – Regione e Ministero per la Transizione Ecologica – settore idrico: o acquedotti potenziamenti: richiesta finanziamenti per un totale di € 212.800.000,00; o acquedotti perdite reti di distribuzione: richiesta di ϐinanziamenti per un totale di € 247.396.000,00. In riferimento ai prestiti erogati dal Fondo di cui all’articolo 58 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 condizione per l’accesso da parte delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato è essere in regola con le regolazioni tariffarie, e non essere incorse in procedure concorsuali non ancora concluse (vedi concordato preventivo).

Con riguardo agli interventi per il controllo e riduzione perdite l’ERSI ha inviato fin dal mese di marzo due direttive – prot. 825 del 11 marzo 2021: individuazione delle attività finalizzate alla riduzione delle perdite idriche e prot. 826 del 11 marzo 2021: predisposizione progetti definitivi per l’acquisizione di finanziamenti pubblici – cui i 6 gestori non hanno dato riscontro costringendo l’Ente ad un sollecito nel mese di agosto.