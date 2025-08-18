DISPERSIONE SCOLASTICA IN ABRUZZO: NUOVI FONDI REGIONALI PER CONTRASTARE IL FENOMENO

L’AQUILA – Pubblicato il nuovo avviso che finanzia interventi per il contrasto alla dispersione scolastica con lo specifico obiettivo di promuovere l’accesso e il completamento di una istruzione e una formazione inclusiva e di qualità. È rivolto essenzialmente ai giovani dai 14 ai 25 anni che, una volta raggiunto il diploma di scuola secondaria di primo grado, decidono di non proseguire il percorso scolastico con l’iscrizione a una scuola media superiore. I corsi IeFP triennali rappresentano lo strumento per conseguire l’obbligo formativo, i corsi IeFP quarto anno si rivolgono invece a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica.

“I corsi IeFP rafforzano il sistema che che unisce l’istruzione alla formazione e viceversa ed aprono la strada all’alta formazione dei sei Istituti tecnologici superiori (ITS) presenti in Abruzzo. La coerenza di questa filiera permette alle famiglie di programmare insieme con i propri figli, già al termine del percorso scolastico di primo grado, una formazione diversa dalla tradizionale che porta ad acquisire competenze e ad entrare con più facilità nel mondo del lavoro”.

“Questo è un esempio di best practice perchè in Abruzzo abbiamo dato inizio alla filiera con l’avviso IeFP, la recente graduatoria Ifts e il sistema ITS, creando una continuità formativa e rispondendo alle nuove esigenze di competenze del mercato del lavoro.” DOMANDE DALL’ 8 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2025.