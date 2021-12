DISPERSO DA IERI TRA ABRUZZO E LAZIO, SOCCORSO ALPINO ALLA RICERCA DI UN ESCURSIONISTA DI 57 ANNI

TERAMO – Da ieri pomeriggio alle 17, Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, sono alla ricerca di un uomo di 57 anni, residente a Ceccano (Frosinone) che ha allertato il 118 di Teramo, perché si era smarrito sul Monte Gorzano, in località Capricchia, vicino Amatrice, tra Lazio e Abruzzo.

L’uomo ieri appena ha richiesto l’intervento del 118 di Teramo ha però fornito delle coordinate incomplete circa la sua posizione. Da allora i soccorritori hanno provato più volte a ricontattato, ma l’uomo non risponde più al telefono che squilla a vuoto. A nulla sino valsi i tentativi di geolocalizzazione, che circoscrivono l’area delle ricerche in zona sul Monte Gorzano, in località Capricchia, vicino Amatrice. Oggi hanno partecipato alle ricerche anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di L’Aquila, ma dell’uomo purtroppo nessuna traccia. Domani riprenderanno le ricerche.