DISPERSO SUL GRAN SASSO: APPELLO ALL’AMBASCIATA POLACCA, “INTENSIFICARE RICERCHE”

L’AQUILA – Una richiesta di intervento immediato è stata inviata all’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma in merito alla scomparsa di Karol Brożek, cittadino polacco disperso da quasi un mese sul massiccio del Gran Sasso.

A scrivere è stata Joanna Pietrzak, ex compagna del 44enne, a nome di una comunità online che riunisce oltre 4mila persone impegnate nel sostegno alle ricerche.

Nella comunicazione si sottolinea la “situazione estremamente urgente”, evidenziando che, nella mattinata odierna, non risultano attività di ricerca attive da parte delle autorità locali, nonostante una fase di condizioni meteorologiche ancora stabili.

Viene inoltre richiamata la previsione di un peggioramento del tempo, che potrebbe ridurre in modo significativo le possibilità di ritrovare il disperso.

La richiesta rivolta all’Ambasciata polacca riguarda un coinvolgimento diretto, in particolare attraverso il contatto con le autorità italiane competenti, tra cui il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e le istituzioni locali.

Nel testo si chiede inoltre di sollecitare un’intensificazione delle ricerche in regime di urgenza e di garantire un coordinamento delle azioni consolari.

La comunità firmataria domanda anche informazioni chiare e tempestive sulle iniziative intraprese e sulle eventuali ulteriori possibilità di azione.

In chiusura, anche attraverso una petizione popolare, viene annunciata la volontà di proseguire nel dare visibilità alla vicenda e di rivolgersi, in mancanza di risposte rapide, alle istituzioni competenti per la tutela dei cittadini polacchi all’estero.

Giovedì scorso a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, è stato ritrovato vivo Pirat, uno dei due cani di Brozek. Visitato in clinica veterinaria e dimesso nell’arco di poche ore, tre giorni fa è stato riportato, per una breve uscita controllata, nei luoghi dove aveva vagato da solo per oltre venti giorni. L’obiettivo era verificare se, tornato nell’ambiente dove è stato individuato, il cane mostrasse reazioni significative o si dirigesse spontaneamente verso punti d’interesse. L’escursione, però, non ha purtroppo prodotto riscontri utili.