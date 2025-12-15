DISPERSO SUL GRAN SASSO: OGGI VERTICE IN PREFETTURA PER FARE IL PUNTO SULLE RICERCHE

L’AQUILA – Sono andate avanti anche nel weekend a Campo Imperatore le ricerche di Karol Brozek, l’escursionista polacco scomparso dal 19 novembre. Parallelamente all’attività dei soccorritori, coordinata dalla Prefettura dell’Aquila, è stata effettuata una ricognizione da Renata Sarzewicz, referente della famiglia. Pirat, uno dei cani di Brozek, ritrovato giovedì, è stato dimesso dalla clinica veterinaria nell’arco di poche ore e ieri è stato riportato a Campo Imperatore per una breve uscita controllata nei luoghi dove aveva vagato da solo per oltre venti giorni.

L’obiettivo era verificare se l’animale, tornato nell’ambiente dove è stato individuato, mostrasse reazioni significative o si dirigesse spontaneamente verso punti d’interesse. Sul terreno si è mostrato vigile e attivo, ha annusato a lungo alcune aree ed esplorato pendii e avvallamenti. L’escursione non ha prodotto riscontri utili; le condizioni ambientali e il tempo trascorso avrebbero verosimilmente alterato eventuali tracce olfattive. La presenza del cane mantiene comunque un valore simbolico per la famiglia.

A Campo Imperatore era presente anche Dark, cane di supporto alle attività di ricerca di Sarzewicz. In attesa di elementi utili, la sorella del disperso, Diana Brozek, ha recuperato ad Assergi un pc portatile rinvenuto nel camper utilizzato dal fratello fino al giorno della scomparsa: l’analisi del dispositivo potrebbe fornire indicazioni sugli spostamenti e sulla direzione intrapresa. Diana, da alcuni giorni a Fonte Cerreto, è apparsa provata, ma continua a mantenere la speranza. Nelle ultime ore ha dovuto cambiare alloggio perché la struttura dove si trovava non accettava animali. La famiglia è seguita dall’associazione Penelope, che sostiene i parenti delle persone scomparse attraverso ascolto, supporto psicologico e orientamento nei percorsi ufficiali di ricerca.

Oggi è previsto un nuovo vertice in Prefettura per fare il punto sulle attività e valutare il prosieguo delle operazioni. Sul quadro pesano anche le condizioni ambientali, con temperature in calo e la possibilità di nevicate dalla settimana prossima.