DISPERSO SUL GRAN SASSO: RICERCHE PROSEGUONO CON SONAR RECCO, MEDIUM, “E’ ANCORA VIVO”

L’AQUILA – Proseguono le ricerche dell’escursionista polacco disperso sul Gran Sasso con i suoi due cani. Nessuna pista viene esclusa ma, purtroppo, tranne la triangolazione certa che farebbe individuare un ultimo “contatto” sulla Conca degli Invalidi. Ora si ricorre a mezzi di nuova tecnologia. Comunque il campo base dei soccorritori con i vigili del fuoco è a Fonte Cerreto.

Gli uomini del Soccorso Alpino speleologico del Cai stazione L’Aquila hanno effettuato la ricerca anche con la “campana Recco” e con un elicottero “leggero”. La tecnologia Recco è un sistema di soccorso per localizzare persone disperse, costituito da un piccolo riflettore passivo (senza batterie) che l’individuo indossa (integrato in abbigliamento, caschi o scarponi) e da un rilevatore portatile o montato su elicottero che viene utilizzato dalle squadre di soccorso come il soccorso alpino. Il rilevatore emette un segnale radio che, se incontra il riflettore, viene riflesso e captato, permettendo di individuare la posizione della persona.

Nei giorni scorsi Diana, la sorella dello scomparso, ha contattato il medium polacco Krzysztof Jackowski, noto nel suo Paese per essersi occupato di migliaia di casi di persone scomparse e per collaborazioni con la polizia il quale sostiene che l’uomo sia ancora vivo come tutti sperano. Ma al momento non pare che le indicazioni di costui abbiano dato risutati apprezzabili.