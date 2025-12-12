DISPERSO SUL GRAN SASSO: TROVATO VIVO UN CANE, FORSE E’ DELL’ESCURSIONISTA POLACCO

L’AQUILA – E’ stato trovato poco fa, nella zona di Campo Imperatore, sul Gran Sasso d’Italia, un cane in pessime condizioni in quanto denutrito, ma ancora vivo, che potrebbe essere di Karol Brozek, l’escursionista disperso da oltre venti giorni. L’animale, affamato e magrissimo, pesa solo 3 o 4 chili, è stato trovato da un escursionista di circa 50 anni nella zona tra Fontari e Scintarella.

E’ stato poi consegnato alle forze di polizia in zona in modo che possano confrontarlo con le foto dei due cani di con i quali il 44enne polacco era in compagnia prima di sparire. In tutti i casi si tratta di un elemento positivo che alimenta in qualche modo le speranze di ritrovare sano e salvo il disperso finora cercato con grande spiegamento di forze sotto il coordinamento del prefetto dell’Aquila. La foto del cane è stato fornita da Gianfranco Cocciolone, appassionato di montagna, che era vicino alla zona del ritrovamento.