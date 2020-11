DISSERVIZI MALTEMPO: DA REGIONE 180MILA EURO ALLE PROVINCE

L’AQUILA – Fondi per l’approvvigionamento di materiali e mezzi per ridurre al minimo gli effetti di possibili disservizi causati da eventuali emergenze meteorologiche: da parte della Regione sono stati stanziati 180 mila euro per ogni provincia.

Questa mattina, presso la sede della Protezione civile, all’Aquila, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, insieme al direttore dell’Agenzia di Protezione civile Mauro Casinghini e al dirigente Silvio Liberatore ha incontrato in videoconferenza i presidenti delle Province, i rappresentanti delle Prefetture, Anas, Autostrade per l’Italia, Strada dei Parchi, Rete ferroviaria italiana, Enel, Terna, il Dipartimento regionale Infrastrutture e trasporti e le compagnie telefoniche che hanno presentato i rispettivi piani per la stagione invernale.

Download in PDF©