DISSERVIZI SULLA RETE: ASL L’AQUILA, “NON IMPUTABILI ALL’AZIENDA, LAVORI DITTE ESTERNE”

L’AQUILA – “Nello scusarci dei disagi con gli utenti, precisiamo che i disservizi di oggi sulle attività della Asl sono stati causati da fatti del tutto estranei all’azienda”.

È quanto si legge in una nota inviata dall’Ufficio stampa della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila in merito ai disservizi causati dalle linee telefoniche e portali informatici in tilt, da questa mattina, in tutti i presidi e gli uffici della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.

Il blocco della linea telefonica e informatica ha causato rallentamenti nell’erogazione dei servizi, con notevoli disagi per i numerosi utenti che si sono recati nei Cup, i centri unici di prenotazione, e negli ospedali dell’azienda sanitaria.

“Nella esecuzione di alcuni lavori da parte di operatori esterni – dichiara il direttore del dipartimento tecnico, Mauro Antonello Tursini – è stata tranciata la fibra ottica per la connettività da/verso il cloud del Polo Strategico Nazionale del centro stella della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con ripercussioni sulla generalità delle prestazioni erogate dalla Asl”.

“Nell’accertamento dei fatti, la Direzione Strategica aziendale porrà in essere ogni necessaria azione di tutela. Sono in corso attività di verifica da parte della società fornitrice del servizio di connettività al fine di ripristinare il collegamento; nel frattempo all’ospedale di L’Aquila e in alcune sedi periferiche – conclude Tursini – il servizio è stato ripristinato commutando il collegamento su altro operatore”.