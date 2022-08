DISSERVIZI, TUA: “CI SCUSIAMO CON UTENTI, AL LAVORO PER RAFFORZAMENTO ORGANICO”

PESCARA – “In relazione ad alcuni disservizi che si sono verificati nei giorni passati, la Tua si scusa con l’utenza”.

È quanto si legge in una nota della società di trasporto unico abruzzese, Tua SpA, dopo i disservizi denunciati dal sindacato Orsa che ha indirizzato una nota al prefetto di Pescara segnalando un “grave deficit di personale con la conseguente mancata copertura dei turni di servizio, a totale discapito dei passeggeri”.

A tal proposito la Tua, si legge ancora nella nota, “coglie, inoltre, l’occasione per precisare che sono in fase di perfezionamento le procedure concorsuali finalizzate all’inserimento in organico di ulteriori operatori di esercizio che si concluderanno in tempi brevi e saranno utili a rafforzare l’organico aziendale”.