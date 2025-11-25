DISSERVIZIO CONNETTIVITA’: ASL L’AQUILA, “PROBLEMA RIENTRATO, AL VIA VERIFICHE SU RESPONSABILITA'”

L’AQUILA – La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila informa che il grave disservizio di connettività registrato questa mattina, che ha compromesso il funzionamento dei sistemi informatici e creato disagi agli utenti, è stato risolto.

In una nota la Asl, guidata dallo scorso primo settembre dal direttore generale Paolo Costanzi, fa sapere che “durante l’interruzione il Cup aveva attivato una procedura d’emergenza per garantire le prestazioni previste nella giornata, senza possibilità di prenotazioni e con pagamento esclusivamente allo sportello”.

L’Azienda considera quanto accaduto “un fatto intollerabile e avvierà immediatamente tutte le verifiche necessarie per accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di episodi simili. La Asl 1 ringrazia gli utenti per la pazienza e si scusa per i disagi subiti”, conclude la nota.