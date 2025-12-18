DISSESTO IDROGEOLOGICO A CHIETI: OGGI VERTICE CON MARSILIO, SCELLI E IL SINDACO FERRARA

CHIETI – Si terrà domani,  oggi, 18 dicembre, alle 17:00 nell’auditorium Cianfarani, a Chieti, l’incontro pubblico dedicato al dissesto idrogeologico che interessa il capoluogo teatino. All’appuntamento prenderanno parte il Presidente della Regione Abruzzo e commissario straordinario, Marco Marsilio, il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Scelli.
L’incontro rappresenta un ulteriore momento di confronto nella fase post-emergenziale e sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione, illustrare le azioni già intraprese e delineare le prossime fasi degli interventi a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini.

