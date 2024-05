DISSESTO IDROGEOLOGICO A LANCIANO E CASTELFRENTANO: CAMPITELLI, “UN PROGETTO DI 4.7 MILIONI”

LANCIANO – “La prevenzione al grave fenomeno del dissesto idrogeologico è la prima attività utile per ridurre al minimo la possibilità di frane, alluvioni ed erosioni. Sono molto contento che il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore regionale al ramo Umberto De Annuntiis, hanno supportato la mia proposta di migliorare le infrastrutture della provincia di Chieti e hanno inserito nel documento di programmazione inviato al ministero moltissimi interventi, come ad esempio 4.7 milioni per Castel Frentano (2.145.000,00) e Lanciano (2.600.000,00) in provincia di Chieti. Sono fiducioso nella risposta affermativa del Governo su un tema di sicurezza e sostenibilità ambientale”.

Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli.