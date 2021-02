DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRANE, UN MILIONE DI EURO IN ARRIVO AL COMUNE DI POGGIO PICENZE

POGGIO PICENZE – “Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il 23 febbraio scorso sono stati determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche e, tra gli enti che sono rientrati in graduatoria, ci siamo anche noi”.

Esprime soddisfazione il sindaco di Poggio Picenze (L’Aquila), Antonello Gialloreto, alla notizia dell’arrivo di una somma pari a 997mila euro, attraverso cui si potrà intervenire sulla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico presenti sul territorio comunale.

“Il decreto ministeriale fa riferimento a un’istanza presentata al Governo nel settembre scorso, poco prima delle elezioni, in base a un apposito progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante aree specifiche – spiega -. Abbiamo ricevuto la bella notizia qualche giorno fa e ora siamo già a lavoro per trasformare queste risorse finanziarie in cantieri”.

