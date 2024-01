DISSESTO IDROGEOLOGICO: INTERDETTO CONDOMINIO SMERALDO A CHIETI

CHIETI – Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità, che prevede l’interdizione all’uso del Condominio Smeraldo situato in via Don Giovanni Minzoni numero 31. P, nel centro della città.

Il provvedimento, fa sapere il Comune, si è reso necessario, perché lo stabile è interessato da rilevanti effetti del fenomeno di dissesto idrogeologico che interessa la zona e nello specifico si è rilevata, si legge nel provvedimento, “la presenza di diffuse lesioni medio-gravi particolarmente evidenti sulle tamponature. Presenti pericoli localizzati di distacco intonaci e rischio crollo tramezzature. Si segnala inoltre la perdita di orizzontalità, causa il malfunzionamento di alcuni infissi. Inoltre, i garage non sono più utilizzabili a causa del rischio esterno indotto da altri edifici posti nelle vicinanze a rischio crollo”.

“Una situazione che l’Amministrazione, di concerto con la Protezione civile regionale e nazionale, l’Università d’Annunzio e l’unità tecnica comunale creata ad hoc – fa sapere sempre il Comune – sta affrontando a tutela della popolazione residente con diversi interventi strutturali sull’area e azioni per l’ottenimento di fondi a ristoro dei cittadini interessati dai provvedimento”.

L’edificio oggetto del provvedimento è costituito da 19 abitazioni, due terzi delle quali non più abitate, e da garage. Nell’area che comprende via don Minzoni per questioni connesse al dissesto idrogeologico erano stati già sgomberati e successivamente demoliti altri edifici.