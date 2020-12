DISSESTO IDROGEOLOGICO: MARSILIO, “OLTRE 9 MILIONI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE”

PESCARA – Il direttore del Ministero dell’Ambiente, Maddalena Mattei Gentili, ha comunicato al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l’approvazione IV Atto Integrativo all’Accordo di programma Regione Abruzzo – Ministero dell’Ambiente relativo al finanziamento del Piano Stralcio 2020 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 9milioni 150 mila euro e il Decreto di erogazione delle relative risorse finanziarie.

Le risorse sono state assegnate per la realizzazione di interventi la cui progettazione è stata sostenuta con il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, in quanto si è ritenuto opportuno finanziare gli interventi dei quali sia stata già finanziata la progettazione al fine di evitare un uso distorto delle risorse pubbliche.

L’Atto integrativo all’Accordo di Programma del 16 settembre 2010, sottoscritto in data 29 ottobre 2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo é finalizzato al finanziamento di dieci interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nel territorio della Regione Abruzzo, afferenti alla programmazione del Piano stralcio 2020.

“La Regione Abruzzo continua incessantemente nella sua azione di pungolo con in Ministero per l’assegnazione di risorse concrete al fine di diminuire il rischio idrogeologico, per la messa in sicurezza del nostro territorio, oggetto purtroppo sempre di più eventi calamitosi”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis.

Elenco degli interventi: Villa Santa Maria – 952.000€; Gessopalena – 100.000€; Fallo – 700.000€; Cugnoli – 1.200.000€; S.Martino sulla Marrucina – 1.300.000€; Atri – 650.000€; Casalanguida – 540.000€; Altino – 755.000€; Rocca Pia – 1.961.325€; Fara Filiorium Petri – 1.000.000€.

