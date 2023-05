DISSESTO, MARSILIO A CHIETI PER FRANA VIALE GRAN SASSO: “AL LAVORO PER OTTENERE STATO DI EMERGENZA”

CHIETI – “Stiamo raccogliendo in un dossier tutti i dati relativi alle situazioni maggiormente critiche, aggravatesi ulteriormente con le piogge di maggio, non solo a Chieti ma anche a Bucchianico e Villa Celiera. L’obiettivo, anche se quanto accaduto in Abruzzo rappresenta una briciola rispetto a quello che è successo in Emilia Romagna, è di consegnarlo in tempi rapidi al Dipartimento nazionale di Protezione civile per cercare di ottenere dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza”.

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che nel primo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo lungo viale Gran Sasso a Chieti, una zona fortemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Nelle scorse settimane, infatti, per motivi di sicurezza, sono state chiusi due edifici scolastici e una palazzina è stata interamente evacuata.

Marsilio, raggiunto, tra gli altri, anche dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dal vicesindaco Paolo De Cesare, dal consigliere regionale, Mauro Febbo, è stato supportato, durante la perlustrazione, dal consigliere con delega alla Protezione civile, Vincenzo Ferrara e dal funzionario comunale di protezione civile Tommaso Colella, nonché i neonati comitati dei cittadini.

La dichiarazione dello stato di emergenza, ha aggiunto Marsilio, “ci consentirebbe di attingere a risorse importanti per la messa in opera di interventi di consolidamento di una certa portata senza attendere eventi calamitosi che potrebbero anche causare tragedie”.

Il sindaco Ferrara, al termine dell’incontro, ha spiegato: “Sostegno per il riconoscimento dello stato di emergenza con il Governo, fronte comune per avere fondi che diano a Chieti la possibilità di intervenire e fare prevenzione sul fenomeno del dissesto idrogeologico e dare ristoro a chi ha perso la casa, questo abbiamo chiesto al presidente Marsilio durante la sua visita in città oggi pomeriggio e su questo continueranno sinergia e confronto con Regione e Protezione civile regionale e nazionale”,

“Siamo lieti che Marsilio abbia risposto subito al nostro appello, riconoscendo l’urgenza e la gravità della situazione di Chieti, accogliamo con piacere anche il fatto che come presidente della Regione abbia preso degli impegni concreti e seri con noi, dopo aver toccato con mano le condizioni della collina vulnerabile, primo fra tutti quello di attivare la filiera istituzionale per reperire risorse nazionali ed europee per consentirci di agire in modo ampio e tempestivo”.

“Noi faremo la nostra parte ha assicurato – , continuando l’opera di monitoraggio e azione che abbiamo iniziato sin dal primo giorno di amministrazione anche sul dissesto idrogeologico: a breve affideremo l’incarico per un geologo, il professionista dovrà effettuare lo studio necessario all’aggiornamento del PAI, Piano di assetto idrogeologico, che attende da anni di essere attualizzato. Un passaggio importantissimo per lo stato di emergenza e anche per attivare altri canali di finanziamento che per noi e per la zona sono vitali, perché gli studi devono essere ampliati, perché la messa in sicurezza è l’azione più urgente da fare e anche perché ci sono persone e famiglie che hanno perso la casa e che dovranno avere dei ristori, cosa possibile solo se verrà confermata ufficialmente la gravità della situazione e se si attivano tutte le istituzioni”.

“Noi ci siamo, c’è anche la Regione, ora manca solo il Governo e veglieremo affinché risponda al nostro appello”, ha concluso il primo cittadino.

[mqf-dynamic-pdf]