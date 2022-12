DISTRETTI SANITARI L’AQUILA-SULMONA: DOMANI A NAVELLI CONSEGNA NUOVE AUTO

NAVELLI – Nuovo passo in avanti nell’attuazione della strategia per le aree interne Gran Sasso Valle Subequana.

Saranno consegnate domani, alle 10.30, nel piazzale antistante il centro diurno di Navelli, due Fiat Panda destinate ai distretti sanitari di Sulmona e L’Aquila.

L’iniziativa finanziata con i fondi della strategia area interna “Gran Sasso Valle Subequana” rientra nel potenziamento dell’asse sanitario.

“Sarà un giorno speciale per farci gli auguri di Natale e mettere in atto una delle azioni concrete che abbiamo individuato nella strategia – commenta in una nota Paolo Federico, sindaco di Navelli – Sono convinto che il lavoro di squadra e la passione per il proprio territorio possono contribuire a fare la differenza”.

Alla cerimonia oltre agli altri sindaci dell’area prenderanno parte il direttore del distretto sanitario di Sulmona, Agata Arquilla, e Aldo Giusti, del distretto di L’Aquila.

Soddisfazione è stata espressa da Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno e referente dei sindaci dell’area: “La nostra è una delle aree interne tra le più in difficoltà del territorio regionale, cerchiamo però di reagire e fare del bene alla zona”.

La strategia dell’ area interna Gran Sasso Valle Subequana comprende i comuni di: Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Tutti paesi sotto i mille abitanti.