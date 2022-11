DISTRETTO SANITARIO CELANO, ASL: “DISAGI NON DIPENDONO DA NOI MA DA LAVORI PER LA FIBRA OTTICA”

CELANO – “La Asl non ha alcuna responsabilità dei disservizi al distretto sanitario di Celano che sono invece imputabili ai lavori riguardanti la realizzazione della fibra ottica”.

Lo precisa in una nota la dottoressa Rossella De Santis, direttore dell’area distrettuale Marsica, in merito alle notizie di stampa pubblicate oggi.

“Peraltro i disagi – dichiara la De Santis – si registrano da sabato scorso e non da una settimana, e sono causati dagli interventi, che hanno avuto ripercussioni anche sull’attività del vicino ufficio postale, relativi alla fibra ottica”.

“In seguito a questi lavori è saltata la linea Internet e quindi non è possibile erogare alcuni servizi all’utenza, come Adi e Cup. Per altre situazioni su cui abbiamo potuto agire, come il numero della guardia medica, che sabato scorso aveva registrato una breve interruzione, siamo intervenuti tempestivamente con i nostri tecnici, ripristinando la linea telefonica”, conclude.