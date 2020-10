DISTRETTO SANITARIO DI AVEZZANO: COLLOCATA PANCHINA ROSSA ALL’INGRESSO CONTRO VIOLENZA DELLE DONNE

AVEZZANO – Una vecchia panchina, rimessa a nuovo e verniciata di rosso, come monito contro la violenza sulle donne e per favorire il riciclo virtuoso di materiali non più utilizzati.

E’ questo il duplice messaggio alla base dell’inaugurazione della panchina rossa, avvenuta ieri, e collocata all’ingresso del distretto sanitario di Avezzano (L’Aquila).

Erano presenti, tra gli altri, Rossella De Santis, direttore del distretto sanitario, Nunzia Torge, medico del distretto e Santina Calissa del dipartimento area Marsica, a cui si deve “l’idea e il successivo impegno di rimettere a nuovo la vecchia panchina, ormai destinata all’abbandono nel deposito della struttura sanitaria”.

Presente don Aldo Antonelli che ha portato i saluti dell’associazione ‘Libera’ della Marsica.

“Il significato insito nell’iniziativa – spiega la dottoressa De Santis – è duplice. Da una parte la necessità di sensibilizzare la comunità contro la violenza sulla donna e più in generale sulle persone e dall’altro un messaggio di carattere ecologico, finalizzato al recupero e alla valorizzazione di cose e materiali non più utilizzati. Un’iniziativa condivisa e portata avanti da tutti gli operatori del distretto sanitario”.

