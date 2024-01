DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI SCALO: LA LEGA AL SINDACO, “ACCELERARE LA PROCEDURE”

CHIETI – ” Per il Distretto Sanitario da restituire alla Città di Chieti per la zona della scalo è ormai giunto ad una situazione a dir poco paradossale; è addirittura il Direttore Generale delle Asl Lanciano -Vasto -Chieti Thomas Schael che , con una nota stampa, si appella al Comune di Chieti affinché definisca la vicenda relativa all’acquisto dell’ex asilo Peter Pan , in zona Madonna delle Piane, destinato proprio ad ospitare l’agognato Distretto Sanitario e precisando ” non è stato fatto alcun passo avanti, il tempo stringe e la preoccupazione sale”. Lo afferma il gruppo comunale della Lega di Chieti.

“E mentre il D.G. chiede responsabilmente un atto concreto da parte del Sindaco Ferrara & C., il movimento 5 stelle , che esprime proprio l’Assessore alla Sanità nella Giunta Ferrara , in modo “irresponsabile” tappezza la Città di manifesti che reclamano l’apertura del Distretto Sanitario allo scalo accusando di immobilismo proprio la struttura sanitaria regionale ed omettendo,nel testo del manifesto ,che le responsabilità di tale ritardo sono proprio da imputarsi alla maggioranza di cui fanno parte e dell’assessore alle politiche sanitarie che è loro espressione. Ormai l’Amministrazione Ferrara procede in ordine sparso ed autonomo pensando alle sole visibilità individuali e distanziandosi anni luce dai reali problemi del territorio ed alla loro soluzione per il bene dei cittadini”.

“Il Sindaco,con l’autorevolezza del ruolo, può risolvere in brevissimo tempo il problema emerso ed ormai noto relativamente alla legittima proprietà dell’asilo Peter Pan, diversamente devono individuare celermente altro immobile di proprietà Comunale, tra l’altro già disponibile a Chieti Scalo, procedendo con la cessione alle ASL che dispone da tempo dei finanziamenti necessari alla realizzazione di un servizio essenziale per i cittadini di Chieti”.