DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI SCALO, TORTO: “REGIONE DIA SUBITO DELLE SOLUZIONI”

CHIETI – Pubblicata l’interrogazione che l’onorevole pentastellata abruzzese, Daniela Torto, ha rivolto al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in riferimento al probabile accordo tra Rfi e la Asl Lanciano, Vasto, Chieti per il nuovo ricollocamento del Distretto sanitario di Chieti scalo, all’interno dei locali della stazione.

Interviene così la deputata, “sono passati quasi due anni dalla chiusura del distretto sanitario di via Delitio e purtroppo le ultime informazioni nel merito risalgono ad Ottobre 2020, in cui mi risulta che RFI abbia comunicato alla Asl l’avvio del procedimento di accordo tra enti; ma da allora, né da parte della Regione né da parte della Azienda sanitaria, non si hanno più notizie. Pertanto, considerato questo immobilismo e, non conoscendo quale sia il reale e attuale “stato dell’arte”, con questa interrogazione voglio comprenderne da Rfi quale sia la situazione, ascoltando la loro versione. Mi auguro che nel frattempo la Regione la smetta di giocare al solito rimpallo di responsabilità, dato che è l’unica ad averne realmente per avere chiuso un distretto sanitario senza un’alternativa di ricollocazione già pronta”.

Il 18 novembre 2019, il distretto sanitario di Chieti Scalo viene chiuso dai vertici della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e, immediatamente, emanato un avviso, con scadenza il 29 novembre 2019, al fine di reperire nuovi locali nell’area urbana di Chieti Scalo per il ricollocamento della struttura. In seguito all’esito negativo della procedura aperta, la Consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, aveva presentato un’interpellanza alla Giunta regionale, a cui l’assessore Verì aveva risposto dichiarando che si stava ricorrendo ad una azione negoziale diretta con Rfi per ricollocare la nuova struttura all’interno dei locali della stazione di Chieti Scalo.

Prosegue la parlamentare, “è fondamentale riattivare il distretto sanitario a Chieti scalo al più presto. Il distretto sanitario è stato chiuso con la promessa che presto ne sarebbe stato attivato un nuovo; purtroppo dopo quasi due anni i cittadini sono ancora privi di questo servizio essenziale per garantire un’assistenza sanitaria di base adeguata. Credo che questo dimostri ancora una volta la totale assenza di programmazione nei piani della Asl02 ed anche da parte della Regione”.

E conclude la deputata del M5s Daniela Torto, “ritengo assolutamente censurabile la condotta di Regione Abruzzo e della Asl02 in merito a questa vicenda. Anzi oggi, la lentezza nella riapertura di un nuovo distretto è oltremodo più grave alla luce di questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ha posto ancor più in evidenza l’importanza di una rete sanitaria territoriale efficiente e capillare. I servizi territoriali devono essere ampliati e non ridotti come in questo caso; per questo continueremo a mantenere sempre alta l’attenzione su questa vicenda e ci adopereremo a tutti i livelli per restituire il distretto sanitario ai suoi cittadini”.