DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO, NUOVO GRUPPO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

TERAMO – Avviato un nuovo gruppo di sostegno psicologico per coloro che hanno un disturbo da gioco d’azzardo. E’ uno strumento messo a disposizione degli utenti del Serd di Giulianova e Nereto, che segue a quello creato nel Serd di Teramo.

“Il gioco d’azzardo sta assumendo in Italia e nel mondo dimensioni sempre più rilevanti: aumenta altrettanto di pari passo la percentuale di popolazione che sviluppa una vera e propria dipendenza patologica, capace di generare conseguenze di natura familiare, scolastica, sociale, professionale e finanziaria. Per questo motivo la Regione ha riservato particolare attenzione al problema con il piano regionale per il disturbo da gioco d’azzardo e anche la Asl sta ponendo altrettanta attenzione nella realizzazione svariate di attività di prevenzione”, osserva il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.

Nei Serd della Asl di Teramo sono incardinate infatti attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore degli utenti che presentano un profilo a rischio o problematico.

Il processo di cura è articolato in diverse fasi: la prima fa riferimento al processo di valutazione a cui segue la definizione del programma terapeutico individualizzato che, tra gli strumenti utilizzati, prevede la predisposizione di colloqui psico-sociali e l’eventuale inserimento del paziente nei gruppi di sostegno psicologico. All’interno di questi ultimi si potranno migliorare le competenze sociali dei partecipanti, si potranno ricevere feedback e supporto dagli altri membri, diminuire il senso di solitudine grazie all’ascolto e alla comprensione che si attivano nel setting gruppale, con una ristrutturazione di pensieri e comportamenti disfunzionali, tale da consentire alla persona di superare con maggiore facilità i sentimenti di vergogna, colpa e fallimento. È fondamentale pertanto la condivisione tra i vari membri e il sostegno emotivo rispetto al disturbo, grazie anche al supporto della rete familiare che rappresenta uno degli ambiti su cui si riversa tale problematica.

Nel nuovo gruppo di sostegno psicologico gli incontri si terranno nella sede del Serd di Giulianova

ogni martedì, dalle 18 alle 20. Per ricevere informazioni dettagliate, si possono contattare i seguenti numeri: 085/8020838, 085/8020830, 0861/888295.