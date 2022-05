PESCARA – “Chiunque viene qui può respirare un clima sereno, io tratto benissimo i miei dipendenti”.

Sono le parole di Carla Di Tecco, la direttrice del supermercato di Pescara accusata di aver mandato un messaggio vocale in una chat di colleghi in cui chiedeva, dopo che era stato trovato un assorbente sporco fuori dal cestino di un bagno, chi aveva il ciclo mestruale.

Il caso dell’audio shock questa sera è arrivato in prima serata su Italia 1 con un’intervista di Alice Martinelli in esclusiva per Le Iene.

Nel corso della puntata sono state riportare alcune testimonianze dei dipendenti anche in merito ad altri episodi di violenze verbali e non solo.

In un caso, come raccontato da un ex dipendente: “per una cena che abbiamo fatto tra amici fuori dal lavoro, lei se l’era prese che non era stata invitata…”. E allora, conoscendola, ha cominciato a registrarla: “La tua vita qui dentro sarà un inferno, fosse l’ultima cosa che faccio – si sente in un audio – Tu da qua esci a quattro zampe perché mi conosci”.

All’intervistratrice delle Iene, Di Tecco ha poi dato la sua versione in merito all’ultimo caso eclatante: “Si tratta senza dubbio di un audio colorito ma io non ho effettuato nessuna perquisizione corporea. Qualcuno spontaneamente mi ha detto ‘quello non è l’assorbente che uso io”.

E ha aggiunto: “Sono momenti di sfogo, di rabbia. Ho una carriera di 30 anni, ho chiesto anche scusa per questi episodi”.

IL VIDEO:

https://www.iene.mediaset.it/video/messaggio-e-parole-direttrice-supermercato_1144869.shtml