DIVIETO BOTTI DI CAPODANNO: ECCO LE REGOLE CUI ATTENERSI A MONTORIO AL VOMANO

MONTORIO AL VOMANO – Il Sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha emesso un’ordinanza che stabilisce nel comune del teramano il divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di materiali pirotecnici e similari nelle giornate del 31 dicembre 2024 e del 1° gennaio 2025.

Il divieto è valido su tutte le aree pubbliche e private soggette a uso pubblico. Sono esclusi dal provvedimento solo quei materiali pirotecnici che non causano esplosioni o rumori molesti, ma si limitano alla produzione di effetti luminosi. L’ordinanza nasce dalla necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, prevenendo possibili incidenti e tutelando gli animali domestici, spesso vittime di spavento e smarrimento causati dal rumore dei botti. Inoltre, il provvedimento si pone in linea con quanto previsto dal Codice Penale per tutelare il benessere degli animali e la sicurezza delle persone.

“Il nostro obiettivo è assicurare a tutti i cittadini un Capodanno sereno e sicuro. I botti e i fuochi d’artificio possono rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica, spaventare le persone anziane e fragili, recare danni all’ambiente e causare traumi agli animali domestici. Invitiamo tutti i cittadini a rispettare questa ordinanza e a scegliere modalità di festeggiamento più sicure e rispettose del prossimo”. Le violazioni dell’ordinanza comporteranno l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti.