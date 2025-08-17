“DIVINI SAPORI” A CANISTRO: “UNA SERATA DI FESTA E RINASCITA”

CANISTRO – “Una serata di festa e rinascita”.

Ieri sera il borgo di Canistro (L’Aquila) è stata inaugurata la prima edizione di “DiVini Sapori”, iniziativa organizzata dalla Cooperativa di Comunità di Canistro Sorgente Vita.

Il presidente della cooperativa, Aleandro Mariani, cantante di fama internazionale e consulente, dichiara in una nota: “Il borgo ha finalmente rivissuto, dopo anni, momenti di comunità e condivisione. Questo è l’intento della cooperativa: contrastare l’abbandono e lo spopolamento. Vedere persone di oltre novant’anni commosse che ci ringraziavano credo sia il massimo che potessimo chiedere”.

Dopo la serata di musica, degustazioni e convivialità, oggi il programma prosegue con un altro importante appuntamento: il Cammino di Chiavone, che vede la partecipazione di numerosi camminatori provenienti dalla Valle Roveto e dalla città di Sora (Frosinone). La partenza è fissata in mattinata da Civitella Roveto con arrivo a Canistro Superiore alle ore 13:00.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 17:00 con l’inaugurazione del dipinto realizzato dall’artista Eliana Spaziani, dedicato alla storia del brigantaggio a Canistro. A seguire, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale della Cooperativa di Comunità “Sorgente Vita”, un momento di confronto e riflessione sull’importanza della cooperazione tra le diverse realtà associative della Valle Roveto.

Programma di Domenica 17 Agosto

• Ore 10:00 – Partenza del Cammino di Chiavone da Civitella Roveto (Piazza Gran Sasso)

• Ore 13:00 – Arrivo dei camminatori a Canistro Superiore

• Ore 13:30 – Pranzo conviviale in grotta offerto dalla Cooperativa di Comunità

• Ore 17:00 – Inaugurazione del dipinto di Diana Spaziani sulla storia del brigantaggio

• Ore 18:00 – Presentazione della Cooperativa di Comunità Sorgente Vita e tavola rotonda con le associazioni della Valle Roveto