DL AIUTI BIS: DA PD A FDI, VERSO ABROGAZIONE “DOCENTE ESPERTO”

ROMA – Abrogazione del docente esperto: è una delle prime mosse su cui si è registrata convergenza nella seduta delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato per l’esame del dl aiuti bis.

“Emendamento zero”, è stata ribattezzata la proposta della capogruppo di Leu, Loredana De Petris. Pd e FdI sono su questa linea.

Ieri in commissione Istruzione, riunita sul parere, il M5s ha chiarito che la norma non è idonea a valorizzare il merito. La Lega ha espresso perplessità. I docenti esperti (non più di 8mila) guadagnerebbero 5.650 euro all’anno in più. I sindacati contestano chiedendo aumenti per tutto il milione di lavoratori della scuola.