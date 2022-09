DL AIUTI BIS, D’ALFONSO: “PORTIAMO A CASA GRANDE RISULTATO”, DOMANI CONFERENZA A PESCARA

PESCARA – “Portiamo a casa un grande risultato, l’ultimo della Legislatura che volge al termine e sono soddisfatto dell’intesa raggiunta dai partiti sul Superbonus che garantisce certezza a imprese e cittadini”.

Così il senatore Pd Luciano D’Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nell’annunciare la conferenza in programma domani sulle norme approvate con il decreto Aiuti bis.

L’appuntamento è alle 11 nei locali de L’Officina in via dei Marrucini a Pescara.

“Particolare attenzione sarà messa sugli emendamenti specifici frutto del lavoro costante di ascolto, mediazione e composizione portato avanti tra le diverse sensibilità politiche per licenziare le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali – viene spiegato in una nota – Domani saranno illustrate anche le norme concepite specificatamente per la piena conoscenza del sottosuolo e per la riorganizzazione territoriale anche delle città abruzzesi”.