DL AIUTI BIS: PER SICCITA’ ARRIVA COMMISSARIO STRAORDINARIO

ROMA – La nomina di un commissario straordinario per accelerare gli interventi necessari per il contrasto e la prevenzione della siccità.

Lo prevede un emendamento condiviso al dl aiuti bis su cui c’è accordo politico.

Il commissario, in carica fino al 31 dicembre 2023, può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidenti delle Regioni. Tra le funzioni del commissario c’è anche la possibilità, per esercitare i propri compiti, di adottare ordinanze, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. La proposta sarà all’esame domani delle Commissioni al Senato.