DL AIUTI, TORTO (M5S): “SOLO SLOGAN, NESSUNA RISPOSTA AGLI ITALIANI”

ROMA – “Il decreto aiuti quater non è un decreto che aiuta e sostiene cittadini e imprese. Questo è un dato di fatto. Il governo Meloni è in evidente difficoltà e sta agendo tramite slogan propagandistici che niente hanno a che vedere con i bisogni reali degli italiani”.

Così, in una nota, Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera durante il suo intervento in Aula in merito al decreto aiuti quater.

“Questo decreto è stato costruito per affossare misure di buon senso come il Superbonus, non prende in considerazione nessuno degli emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle e se ne infischia dell’ambiente e della transizione ecologica. Questo governo deve dare risposte concrete agli italiani, ma sembra completamente sordo al grido d’aiuto di cittadini e imprese in difficoltà. Evidentemente il popolo a Giorgia Meloni interessa solo quando c’è da racimolare voti”, conclude Torto.