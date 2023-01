DL AIUTI, TORTO (M5S): “SOLO TRIVELLAZIONI E STOP A SUPERBONUS”

ROMA – “Oggi in commissione Bilancio sì è discusso il decreto aiuti quater, ennesimo provvedimento scellerato di questo governo che continua a pensare solo ai suoi interessi di partito e non a quello degli italiani. All’interno non ci sono misure per sostenere famiglie e imprese, solo proroghe di misure già previste dal governo Draghi. Meloni prosegue in perfetta continuità con il suo predecessore che tanto fingeva di contestare”.

Lo dichiara in una nota la deputata abruzzese Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Le uniche misure figlie del governo Meloni sono due provvedimenti di bandiera, che faranno soltanto danni: l’omicidio del Superbonus e il ritorno alle trivellazioni. Il M5S è profondamente contrario e continuerà a battersi contro queste norme. Questa maggioranza continua a fare tutto il contrario di quello che avevano promesso in campagna elettorale. Se non si inverte subito la rotta, potrebbe essere davvero troppo tardi per il Paese. Presto gli italiani capiranno che questo governo pensa più al benessere delle proprie poltrone che a quello dei cittadini”, conclude Torto.