DL BOLLETTE, TESTA (FDI): “GOVERNO DALLA PARTE DI FAMIGLIE E IMPRESE”

ROMA – “Questa notte, nella riunione delle commissioni congiunte Finanze e Affari Sociali sono stati votati tutti gli emendamenti al dl bollette che andrà in aula mercoledì prossimo. Si tratta di un decreto complesso e dalla lunga gestazione ma che darà sollievo alle famiglie, soprattutto quelle numerose e che hanno al loro interno persone fragili, e alle imprese come la riduzione dell’iva al 5%”.

Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, segretario della commissione Finanze a Montecitorio, Guerino Testa.

“Il documento mette a disposizione circa 4mld di euro di cui 1 mld per la sanità che servirà, tra l’altro, ad aumentare le buste paga dei medici che prestano servizio nei reparti di emergenza-urgenza e 3mld per l’energia; inoltre, con l’approvazione di un mio emendamento abbiamo stanziato circa 2mln di euro per le start up”.

“Il Governo Meloni conferma, ancora una volta, di essere impegnato con serietà e abnegazione al fianco delle famiglie e delle imprese italiane”, conclude Testa.