DL BOLLETTE: TESTA(FDI), “CON GOVERNO MELONI AL CENTRO FAMIGLIE E IMPRESE”

ROMA – “Il governo Meloni come promesso mette al centro famiglie ed imprese. E lo fa stanziando 3 miliardi per contrastare il caro bollette e sostenendo i nuclei familiari con un reddito Isee fino a venticinquemila euro nel Cdm di oggi”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Nonostante le sinistre e gli oppositori a prescindere si siano dilettati in ricostruzioni fantasiose su presunte incomprensioni, nella maggioranza invece si è lavorato per dare risposte concrete, immediate e tangibili per gli italiani – aggiunge – È una platea molto ampia, infatti, quella che potrà contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa duecento euro, che aumenterà per chi ha già i requisiti per il bonus sociale. Per le imprese, grazie al taglio degli oneri di sistema, viene assicurata una riduzione delle prossime bollette del 20%. Lo Stato, inoltre, rinuncerà all’Iva e la destinerà alla riduzione delle bollette se il prezzo dell’energia dovesse aumentare”.

“Insomma, insieme all’altro provvedimento sbloccato oggi che garantirà all’Italia energia sicura, pulita e a basso costo, il centrodestra guidato da Giorgia Meloni dimostra di continuare a lavorare nel solo interesse degli italiani”, conclude Testa.