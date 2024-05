DL COESIONE, AREE INTERNE E SCUOLA VIGILI DEL FUOCO: BIONDI INCONTRA MINISTRO FITTO A L’AQUILA

L’AQUILA – “Al ministro ho parlato del finanziamento della quota del secondo lotto della scuola nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo affrontato anche i temi relativi al decreto legge Coesione, attualmente al vaglio del Senato”.

Un incontro definito “cordiale e propositivo”, quello che si è tenuto nel pomeriggio di oggi tra il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, ricevuto anche dall’assessore comunale alle Opere pubbliche, Vito Colonna, a Palazzo Margherita.

Biondi ha ringraziato il ministro per l’attenzione sempre alta sul capoluogo d’Abruzzo e per “le promesse mantenute sul finanziamento di tutte le opere comunali inizialmente comprese nel Pnrr e per gli sforzi compiuti a sostegno del Mezzogiorno e delle aree interne, così come per le specifiche misure che hanno l’obiettivo di rafforzare l’occupazione”.

“Penso ai bonus giovani, al bonus donne e al bonus Zes, che prevedono sgravi contributivi ed esoneri previdenziali al 100%. Abbiamo, infine, ragionato sulla possibilità di un maggiore coinvolgimento delle città medie delle aree sismiche nell’ambito dei programmi nazionali dedicati alle regioni del Sud”.

Il ministro Fitto, dal canto suo, si è impegnato a valutare le richieste e ad approfondirne la fattibilità.