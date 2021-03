DL COVID, FDI: “DELUSI DA LEGA E FORZA ITALIA, ASTENUTI SU PALESTRE E PISCINE”

ROMA- “C’è molta delusione per la decisione di Lega e Forza Italia di astenersi sull’emendamento presentato alla Camera da Giorgia Meloni in merito alla riapertura immediata in sicurezza in zona gialla delle palestre, scuole di danza e piscine”.

Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti, che spiega: “Grazie a questo atteggiamento centinaia di migliaia di operatori del settore resteranno ancora al palo e migliaia di queste strutture sono a rischio di chiusura. I 66 voti favorevoli alla proposta di Fratelli d’Italia, più quelli dei partiti su menzionati sarebbero stati sufficienti a far passare l’emendamento, invece si è preferito la non assunzione di responsabilità con l’astensione pur di non far torto a M5s, Pd e Leu che hanno votato contro”.

