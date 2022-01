DL ENERGIA, PEZZOPANE: “URGENTE CAMBIARE NORMA IN PARLAMENTO. ERRORE GRAVE SU CREDITI IMPOSTA”

L’AQUILA – “Sul Superbonus 110 non si possono cambiare le norme ogni 15 giorni, peggiorandole in modo rilevante come in questo caso. Il governo ha modificato ancora il meccanismo dei crediti d’imposta, con il rischio di complicare le procedure e bloccare tutto il comparto edilizio. Il testo approvato dal governo prevede che il credito di imposta, anche per i bonus edilizi, sia cedibile una sola volta, e i contratti che violeranno le nuove norme saranno considerati nulli. Comprendiamo la necessità di prevenire le truffe, tuttavia, non si può intervenire in questo modo, su uno degli aspetti più determinanti della norma”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera.

“Il mio impegno – conclude Pezzopane – sarà tutto proteso a cambiare la norma in Parlamento. Se ci sono stati abusi, sono la prima a volerli evitare e contrastare duramente, ma questo attiene alla necessaria attuazione del decreto Antifrodi, che a mio giudizio, se applicato, è sufficiente allo scopo. Viceversa, se si modifica la norma come ha fatto il governo, si rischia di compromettere il funzionamento di bonus fiscali come il Superbonus 110 per cento, strumento fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese. Auspico che il governo voglia impegnarsi ad aiutarci a migliorare questa norma, non a peggiorarla”.