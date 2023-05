DL LAVORO, TESTA (FDI): “CGIL ABBANDONI DEMAGOGIA E SI OCCUPI DEI LAVORATORI”

ROMA – “Sono convinto che la Cgil, invece di continuare a fare il tifo per la sinistra, dovrebbe iniziare ad occuparsi maggiormente del futuro dei lavoratori, concentrandosi sui bisogni reali”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“È inconcepibile che, mentre il governo taglia il cuneo fiscale, un provvedimento che rappresenta un primo passo importante, insieme alla sinistra continui a fare demagogia – evidenzia Testa – Il Governo Meloni, in sei mesi, ha approvato provvedimenti per le imprese e le famiglie che in 10 anni non erano mai stati neanche pensati. Le chiacchiere lasciano davvero il tempo che trovano”.