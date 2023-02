DL RICOSTRUZIONE, SIGISMONDI (FDI): “AL VIA ANALISI EMENDAMENTI, ACCELERARE PER SBLOCCARE CANTIERI”

ROMA – “Prende il via oggi in commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato l’analisi degli emendamenti al dl Ricostruzione, un altro provvedimento che testimonia l’attenzione di questo Governo verso i territori colpiti dal sisma. Per la prima volta, infatti, oltre ad aver affrontato la questione con la legge di Bilancio, il governo interviene a breve distanza anche con un disegno di legge che si occupa, in maniera specifica, delle tante problematiche rimaste aperte”.

Lo spiega in una nota il senatore abruzzese di FdI, Etelwardo Sigismondi, capogruppo della VIII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici in Senato.

“Tra le priorità, senza dubbio, c’è quella di garantire la continuità lavorativa ai tanti specialisti della Ricostruzione che rischiano di non vedere rinnovati i loro contratti, con conseguente dispersione di preziose competenze. L’obiettivo del governo Meloni è ottimizzare e coniugare le esigenze delle specifiche realtà per giungere il più celermente possibile all’elaborazione di un testo ampiamente condiviso e utile alle amministrazioni per sbloccare i cantieri ancora fermi”, conclude Sigismondi.