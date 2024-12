DL RICOSTRUZIONE: SIGISMONDI (FDI), “CONCRETEZZA E TEMPESTIVITA’ GOVERNO MELONI”

ROMA – “Oggi, nella commissione Ambiente del Senato, è iniziato l’esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Si tratta di un disegno di legge di fondamentale importanza per la nostra Nazione, caratterizzata purtroppo da un’alta vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico e sismico”.

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, di Palazzo Madama.

“Questo provvedimento, del quale sarò relatore in Commissione – spiega -, nasce da un disegno di legge d’iniziativa governativa promosso dal ministro Nello Musumeci e mira a introdurre una normativa organica che regoli in maniera omogenea la ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali. L’obiettivo è garantire procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, superando le attuali frammentazioni e snellire i processi di ricostruzione per accelerare i tempi di risposta in momenti così critici. Il disegno di legge non si limita alla ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture danneggiate ma pone al centro anche la rigenerazione socio-economica delle comunità colpite, affinché i territori possano tornare alla normalità”.

“Il provvedimento, approvato in prima lettura alla Camera, rappresenta un chiaro impegno del governo Meloni per dotare l’Italia di strumenti normativi adeguati, capaci di affrontare con efficacia le calamità naturali che sempre più spesso colpiscono la nostra Nazione”, conclude Sigismondi.