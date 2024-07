DL RICOSTRUZIONE: SIGISMONDI (FDI), “DA GOVERNO MELONI CONCRETEZZA E TEMPESTIVITA'”

ROMA – “Abbiamo introdotto con emendamento una norma fondamentale che agevola la ricostruzione del sisma 2009. Lo scopo di questo decreto mira a velocizzare i procedimenti amministrativi e a dare risposte concrete ai cittadini colpiti dall’alluvione di Emilia Romagna, Toscana e Marche”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Ambiente di Palazzo Madama.

“Ad oggi – si legge in una nota -, il governo ha stanziato 4,7 miliardi per la ricostruzione di cui 2,8 miliardi per le opere pubbliche e 1,9 miliardi per la ricostruzione privata. Ma il Pd continua a raccontare una verità che non trova riscontro nella realtà. Le accuse di aver fatto passerelle le rispediamo al mittente. Il governo Meloni ha dato prova di grande concretezza e tempestività”.

“I Campi Flegrei rappresentano un’altra emergenza per l’Italia e in pochi mesi è la seconda volta che torniamo ad interessarci di questa parte della Campania a dimostrazione dell’attenzione che il nostro esecutivo rivolge ai cittadini dei Campi Flegrei. Da noi fatti concreti, dagli altri solo spot elettorali e banchi a rotelle”, conclude Sigismondi.