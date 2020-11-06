ROMA – Nel dl ristori bis “c’è il credito di imposta al 60% (sugli affitti, ndr) di settembre, ottobre, novembre, dicembre, la decontribuzione per i dipendenti e il rinvio dei versamenti per chi ha gli Isa”, gli indici sintetici di affidabilità. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al mastershow ‘Ristoranti, una questione politica’ organizzato dal Corriere della Sera.
- 11:41 - DL RISTORI BIS: CONTE, "CREDITO IMPOSTA AL 60 PER CENTO PER AFFITTI E RINVIO ISA"
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