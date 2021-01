DL RISTORI, FRACCARO: PRESTO MISURE PER SCI, BAR E RISTORANTI

ROMA – “Le misure restrittive imposte per contrastare il Covid in questo periodo hanno colpito particolarmente la filiera legata al turismo invernale e sportivo. Da parte del Governo c’è massima attenzione per un settore, come quello legato alle piste da sci, che è strategico per l’economia locale ma anche nazionale”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro. “Per questo – spiega – all’interno del prossimo decreto Ristori saranno previste misure ad hoc per impianti di risalita, bar e ristoranti. L’attività sciistica con il suo indotto rappresenta una realtà importante del nostro Paese ed è nostro dovere supportarla con gli strumenti necessari per far fronte al periodo di chiusura”

