DL SEMPLIFICAZIONI, PEZZOPANE: “SU PARCHI E MONTAGNE APPROVATI EMENDAMENTI PD”

ROMA – “A seguito delle molteplici sollecitazioni da parte di molti parchi e Federparchi, finalmente giungiamo ad una buona soluzione con l’approvazione dell’emendamento del Pd a mia prima firma al dl Semplificazioni per la governance dei parchi, emendamento che va ad allineare il presidente e il consiglio direttivo, poiché purtroppo capita spesso che siano disallineati, ossia a volte c’è solo il presidente e a volte solo il consiglio direttivo, e queste vacatio durano anche un anno, un anno e mezzo, creando molte complicazioni”.

Lo scrive in una nota la deputata Pd Stefania Pezzopane che aggiunge: “Questo emendamento va proprio ad agevolare la programmazione degli interventi del Pnrr nelle aree protette, prorogando la nomina sia del presidente che del consiglio direttivo di ciascun parco fino alla scadenza del medesimo organo nominato successivamente in data più recente. Questo fa si che ci sia una completezza negli organismi direttivi dei parchi perché i parchi dovranno essere celeri nel dare le risposte alla comunità per realizzare i progetti con i fondi del Pnrr”.

“Un altro emendamento molto importante approvato riguarda le misure di semplificazione e promozione dell’economia circolare nel settore foresta-legno concordato con il Presidente dell’Uncem nazionale Marco Bussone e regionale Lorenzo Berardinetti. Questo settore è molto importante ma purtroppo abbandonato negli anni, e con questa norma si va a semplificare e chiarire le procedure in modo da rafforzare sia i cosiddetti accordi di foresta sia da ridurre i rischi naturali per i rischi idrogeologici e gli incendi boschivi, soprattutto in questi mesi estivi molto caldi. La norma prevede una serie di importanti semplificazioni per rendere gli interventi in montagna, nelle foreste e nei boschi attenti all’ambiente ma più rapidi ed utili”, conclude Pezzopane.