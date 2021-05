DL SOSTEGNI, LEGA L’AQUILA: “MONTAGNA SOSTENUTA DAL GOVERNO, AZIONE DELLA LEGA”

L’AQUILA – “Come annunciato dal nostro segretario federale, Matteo Salvini, sono in arrivo dal Governo 17 milioni di euro per le montagne abruzzesi che serviranno a sostenere gli impianti di risalita, i maestri, le scuole di sci e le imprese turistiche”.

Così in una nota Fabrizia Aquilio, assessore con Delega al Turismo al Comune di L’Aquila, Francesco De Santis, capogruppo Lega in Consiglio comunale a L’Aquila e segretario regionale Giovani, e Giorgio Fioravanti, segretario comunale e delegato per la regione Abruzzo alle Politiche Nazionali della Montagna.

“Un impegno preso e mantenuto grazie anche al gruppo di lavoro nazionale per le politiche montane che ha studiato proposte e soluzioni da portare all’attenzione del Ministro Garavaglia e del segretario Matteo Salvini”.

“Gli operatori turistici della montagna aquilana, inoltre, avevano ricevuto ascolto in una specifica riunione alla presenza del vice-segretario federale, Andrea Crippa, dove erano emerse varie problematiche con le relative istanze”.

“Questi 17 mln sono un aiuto concreto per loro e per tutto il coparto della montagna aquilana, una boccata d’ossigeno per operatori e dipendenti del settore”, aggiungono.

“Speriamo sia l’ultimo intervento necessario per garantire sopravvivenza all’economia montana della nostra provincia: la montagna ha bisogno di tornare a vivere con riaperture e buonsenso”, concludono Aquilio, De Santis e Fioravanti.