DL SOSTEGNI, MINISTRO PATUANELLI IN ABRUZZO: “BONUS PER BRACCIANTI AGRICOLI”

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Ci sarà un bonus per i braccianti agricoli nel Decreto sostegni bis.

A confermarlo a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a margine di una visita istituzionale alle aziende abruzzesi di Confagricoltura.

Le misure “sono definite – ha spiegato – il testo è pronto, ci sarà un sostegno ai braccianti: non era pensabile che rimanessero fuori da un sostegno che ha dato garanzie a molti stagionali, ma che aveva lasciato fuori i braccianti agricoli che, come altri, hanno pagato la crisi che ha colpito tutte le produzioni, quindi ci sarà un bonus anche per loro”.

L’approvazione del Dl Sostegni bis è prevista nei primi giorni della prossima settimana: “Abbiamo diversi incontri bilaterali con il Mef – ha sottolineato Patuanelli – abbiamo definito molti degli aspetti del decreto, tra cui la definizione del fondo perduto fatta finalmente nel Decreto Sostegni, la creazione di un fondo che servirà in qualche modo da conguaglio al danno subito dalle aziende nel 2020, sostegno ai costi fissi, bollette e affitti, sostegno alla liquidità delle imprese, una gestione ordinata per l’uscita dal blocco dei licenziamenti, certamente una cosa preoccupante, ma che troverà il Governo a sostegno dei lavoratori che avranno bisogno di formarsi per cambiare lavoro”.