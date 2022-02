DL SOSTEGNI TER, PEZZOPANE: “NORMA SU CESSIONE CREDITO SBAGLIATA, SENATO INTERVENGA”

L’AQUILA – “Il decreto Sostegni ter, con la norma che blocca la cessione del credito, sta creando danni e confusione tanto che l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle tempistiche per provare a raffreddare il caos. Un vero boomerang”.

Lo scrive in una nota la deputata Pd Stefania Pezzopane che aggiunge: “Il nostro allarme è fortissimo e le conseguenze potrebbero condurre alla paralisi del sistema. Infatti il testo prevede che il credito di imposta sia cedibile solo una volta, pena la nullità dei contratti che violeranno la nuova norma. Questa scelta è una iattura per tante famiglie e imprese”.

“Il Superbonus 110 è stato fondamentale per la crescita del Pil e stopparlo sarebbe un grave errore. Bisogna intervenire in Senato per modificare la norma. Al 31 gennaio scorso il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus 110 ha raggiunto 18,3 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 16,2 miliardi contabilizzati al 31 dicembre scorso (+12,9%). Sono somme ingenti e bisogna utilizzare tutto ciò che le leggi – compresa l’antifrode – ci mette a disposizione per bloccare azioni fraudolente. Eventualmente prevediamo un sistema di tracciabilità di tutti i passaggi con un apposito codice. Ma impedire la possibilità della cessione a terzi del credito d’imposta danneggerà tantissime aziende e tantissime famiglie. Sarà purtroppo anche uno stop alla crescita del Pil . Al Senato mi auguro che la norma venga modificata”, conclude Pezzopane.